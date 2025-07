Un gravissimo incidente è costato la vita a un giovane motociclista nella mattinata di oggi, martedì 15 luglio, poco dopo le 5. La vittima è un ragazzo nato nel 2008, deceduto in seguito a un violento impatto avvenuto alla rotonda dei Pinaroli, all’intersezione tra via Trieste e via della Pace.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando in direzione Ravenna a bordo della sua moto, con una ragazza come passeggera. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo non avrebbe imboccato correttamente la rotonda, finendo per colpirla frontalmente. L’impatto ha sbalzato entrambi i ragazzi sull’asfalto.

Le condizioni del conducente sono apparse subito gravissime: nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. La giovane passeggera ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Ravenna per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico, e la Polizia. Saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre la comunità è sotto shock per la giovane età della vittima e la tragedia che ha segnato l’inizio della giornata.