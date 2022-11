Questa notte Simone Ricci Picciloni di 25 anni ha perso la vita a causa di un incidente in via Tomba a Lugo verso le 3,30, per cause in via di accertamento il ragazzo alla guida della sua Peugeot è uscito di strada e nell’impatto il ragazzo è morto sul colpo per le gravi lesioni. Sul posto i Carabinieri e gli operatori del 118. Il ragazzo era molto conosciuto nel lughese.