Alle prime luci dell’alba un 58enne ha perso la vita in un incidente in via Chiesuola di Russi. L’auto che conduceva è uscita di strada ed è finita nel fosso. Da chiarire la dinamica. Sul posto, allertati da un metronotte, i soccorsi, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma al loro arrivo, l’uomo era già senza vita.