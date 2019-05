Grave incidente attorno alle 12 di oggi nei pressi del casello autostradale di Faenza dove un’auto si è capovolta finendo la corsa nel laghetto del complesso commerciale, in costruzione, delle “Perle”. Nel sinistro hanno perso la vita due persone. Il traffico è rimasto regolare. Sul posto per i rilievi, oltre ai vigili del fuoco per il recupero del mezzo, la polizia stradale e il personale di Autostrade. La dinamica è da chiarire.