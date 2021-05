Purtroppo, questa mattina intorno alle 11,30 un ultraleggero è precipitato nei pressi dell’aeroporto La Spreta di Ravenna, non lontano da Fosso Ghiaia e Borgo Faina. L’aereo ha tentato un atterraggio di emergenza prima di schiantarsi al suolo e prendere fuoco. Sul posto si sono precipitati, oltre ai soccorsi del 118, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia, che farà luce sulla dinamica dalla tragedia. Non c’è stato nulla da fare purtroppo per il pilota e il copilota a bordo dell’ultraleggero: entrambi hanno infatti perso la vita nell’incidente.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti