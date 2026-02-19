Non ce l’ha fatta Mario Gazzani, 73 anni, deceduto ieri dopo un giorno di ricovero in ospedale in seguito a un grave incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio nelle campagne di San Pietro in Vincoli.

L’uomo stava percorrendo via Valle Rustica in direzione di via Formella Inferiore quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colto da un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo della sua Fiat Punto. L’auto è finita fuori strada, terminando la corsa in un fossato all’altezza dell’incrocio con via Formella Inferiore, in un tratto di piena campagna.

L’allarme è scattato poco dopo le 14. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza ed elicottero, oltre ai Vigili del fuoco, alla Polizia locale di Ravenna e ai Carabinieri della Compagnia di Cervia per i rilievi e la gestione della viabilità. Le condizioni del 73enne sono apparse fin da subito molto gravi: trasportato in codice di massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, è rimasto ricoverato in condizioni critiche fino al peggioramento definitivo avvenuto ieri.

Per anni barista a Ghibullo, Gazzani era conosciuto e stimato nella frazione ravennate. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra quanti lo avevano conosciuto nel lavoro e nella vita quotidiana.