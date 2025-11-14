Gravissimo incidente questa mattina, intorno alle 11.20, in una carraia nei pressi dell’abitato di Fosso Ghiaia, dove due mezzi pesanti da cava si sono scontrati frontalmente. L’impatto, estremamente violento, non ha lasciato scampo a uno dei due conducenti, deceduto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervia, supportati dall’autogrù proveniente dalla sede centrale del Comando di Forlì-Cesena. I pompieri hanno lavorato per estricare il secondo conducente rimasto incastrato nell’abitacolo: l’uomo, una volta liberato, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato con codice di massima gravità all’ospedale “M. Bufalini” di Cesena.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Milano Marittima, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. L’area dell’incidente è stata delimitata per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza degli operatori.

Le indagini proseguiranno per chiarire le cause del tragico impatto.