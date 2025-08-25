Come annunciato, prosegue il programma di potenziamento del servizio di traghetto a Ravenna che collega Porto Corsini a Marina di Ravenna per sopperire ai lavori in corso al ponte mobile.
Il precedente programma di potenziamento terminava oggi, con raddoppio dalle 13.00 alle 20.00
Sulla base della disponibilità di personale, ecco le fasce orarie nelle quali sarà potenziato il servizio con l’utilizzo di entrambi i natanti e concordato con l’Amministrazione comunale.
Martedì 26 dalle 7.00 alle 10.30 e dalle 13.00 alle 20.00
Mercoledì 27ore dalle 13.00 alle 20.00
Giovedì 28 dalle 7.00 alle 10.30 e dalle 13.00 alle 20.00
Venerdì 29 dalle 7.00 alle 10.30 e dalle 13.00 alle 20.00
Sabato 30 dalle 19.00 alle 2.00
Tenendo conto delle programmate manutenzioni e di altre priorità riguardanti il passaggio di imbarcazione dedite alla navigazione commerciale del porto, che al loro passaggio impongono una sosta di venti minuti del servizio, resta l’impegno ad aumentare ulteriormente gli orari di potenziamento del servizio.