Il nuovo canale di acquisto, denominato Chat&Go®, sarà attivo a partire da giovedì 17 aprile 2025, e consentirà con pochi click l’acquisto di titolo di viaggio per pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti che attraversano il Canale Candiano. Il servizio traghetto è attivo per oltre 7.700 ore l’anno con due unità adibite anche al traporto di veicoli e la nuova opportunità di acquisto di titoli digitali in mobilità consentirà uno snellimento nelle operazioni di pagamento, controllo e imbarco.

Basterà inserire nella rubrica del proprio smartphone il numero dedicato del servizio, che risponde al 339 9951248, o inquadrare con il proprio smartphone il QR Code dedicato, presente anche agli imbarchi del traghetto, per avviare una chat WhatsApp che con semplici passaggi condurrà all’acquisto del biglietto, che viene rilasciato nella chat.

Il pagamento avviene con carta credito o debito, con possibilità di fruire dei sistemi veloci di pagamento già installati sul proprio dispositivo (Google Pay, Apple Pay,…); i titoli acquistati non necessitano di validazione in quanto si attivano al momento dell’acquisto; il biglietto in corso di validità è facilmente riconoscibile grazie ad una immagine dinamica che viene riprodotta sullo schermo del dispositivo di acquisto.

Il sistema Chat&Go® è da subito disponibile per i ticket riservati a pedoni, ciclisti, ciclomotori e moto, auto e autocarri fino a 3.5 tonnellate.

La soluzione Chat&Go® è stata sviluppata da OpenMove, società specializzata nel settore del software per la mobilità intelligente, che da oltre dieci anni affianca le aziende di trasporto nel processo di trasformazione digitale, offrendo soluzioni scalabili e interoperabili che migliorano l’efficienza operativa e l’esperienza utente. Contribuendo ad ampliare l’offerta di servizi digitali per il trasporto pubblico, Chat&Go® semplifica l’accesso ai titoli di viaggio e riduce l’utilizzo di supporti fisici, favorendo un approccio più sostenibile e orientato all’innovazione. La soluzione, già affermata su scala nazionale grazie alle implementazioni nei territori di Venezia e Bergamo, supporta la digitalizzazione dell’esperienza di viaggio, garantendo un processo di emissione e verifica dei titoli ancora più agile, efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Questa nuova modalità di acquisto tramite il canale WhatsApp non si limiterà al servizio traghetto di Ravenna ma si estenderà prossimamente a tutti i principali titoli per i servizi del trasporto pubblico locale gestiti da Start Romagna.