Start Romagna informa che, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di manutenzione e rifornimento del traghetto, nella giornata di mercoledì 11 febbraio il servizio di collegamento tra Marina di Ravenna e Porto Corsini sarà sospeso dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

Durante la fascia oraria di interruzione, verrà comunque garantita la continuità del collegamento attraverso un servizio sostitutivo con autobus, riservato al trasferimento dei pedoni.

Il servizio tornerà regolarmente operativo al termine delle operazioni programmate.