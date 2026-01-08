Nella giornata di domani, venerdì 9 gennaio, il servizio di traghetto che collega Marina di Ravenna e Porto Corsini sarà sospeso dalle 8.30 alle 11.30 per consentire lo svolgimento di operazioni di manutenzione programmata.
Durante la fascia oraria di sospensione sarà comunque garantito il collegamento attraverso un servizio sostitutivo con autobus, dedicato al trasferimento dei pedoni, così da limitare i disagi per l’utenza.
Si invita a tenere conto della modifica del servizio nella pianificazione degli spostamenti.