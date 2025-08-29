Continua il programma pianificato da Start Romagna per garantire, di concerto con l’amministrazione comunale di Ravenna, il potenziamento del servizio traghetto che collega Porto Corsini a Marina di Ravenna, al fine di sopperire alla chiusura temporanea del ponte mobile per lavori.

Anche nella prima settimana di settembre, in determinate fasce orarie, il servizio verrà potenziato con l’utilizzo di entrambi i natanti.

Nello specifico, il raddoppio dei mezzi è previsto:

Lunedì 1° settembre dalle 7.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 20.00

Martedì 2 settembre dalle 7.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 20.00

Mercoledì 3 settembre dalle 7.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 20.00

Giovedì 4 settembre dalle 13.00 alle 20.00

Venerdì 5 settembre dalle 7.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 20.00

Sabato 6 settembre dalle 19.00 alle 2.00

“Si tratta di uno sforzo significativo – le parole del Presidente di Start Romagna Andrea Corsini – ma allo stesso tempo necessario per garantire un servizio centrale per Ravenna. Il collegamento tra Porto Corsini e Marina di Ravenna è fondamentale per la cittadinanza, per i lavoratori e anche per il turismo. Insieme a Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna e Autorità di Sistema Portuale sono state investite energie e risorse per assicurarlo”.