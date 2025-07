Traghetto di Porto Corsini: le problematiche si trascinano da anni. Poche le soluzioni

Il traghetto che collega Porto Corsini a Marina di Ravenna è un servizio incivile, non idoneo ad un Paese del G8. Così il capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani ha voluto rappresentare in consiglio comunale le problematiche legate al servizio sul Candiano. Il tema è arrivato all’assemblea cittadina dopo settimane di polemiche e proteste, da parte delle Pro Loco di Porto Corsini e Marina di Ravenna e da parte della stessa politica.

Purtroppo la questione è vecchia e due anni fa, durante una commissione consiliare appositamente convocata, le tematiche affrontare furono più o meno le stesse: tempi di attesa e code troppo lunghe, emettitrici dei biglietti non funzionanti, numero esiguo di veicoli che possono salire a bordo, carenza di personale e imbarcazioni vetuste e spesso in manutenzione.