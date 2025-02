Nel tardo pomeriggio di oggi incidente mortale sulla via Cerba, per cause in via di accertamento un 19enne ha perso la vita uscendo di strada a bordo della sua Panda. Il ragazzo ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva la strada che collega via Sant’Alberto a via Canalazzo ha sbattuto contro l’ingresso di una casa volando poi nel fosso, nel capovolgersi è stato sbalzato fuori dall’abitacolo morendo sul colpo.

Immediato l’arrivo dei mezzi di soccorso del 118 che purtroppo hanno solo potuto constatarne la morte. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia locale per i rilievi.