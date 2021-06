Una nuova tragedia della strada si è consumata nella serata di giovedì. L’incidente mortale si è verificato poco prima delle 19.30 lungo via Salara. A perdere la vita è stato un motociclista di 65 anni, originario di Pistoia, che in sella alla propria Suzuki Bandit si è scontrato con una Mini Cooper guidata da una ragazza di Forlì di 23 anni. Un frontale fra i due mezzi che procedevano in direzioni opposte. Purtroppo all’arrivo degli operatori del 118, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Oltre ad infermieri e medici, sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. Illesa l’automobilista, trasportata ugualmente in ospedale in stato di shock. Saranno invece gli agenti della Polizia Locale a dover ricostruire quanto accaduto. La circolazione lungo via Salara è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

L’uomo che ha perso la vita faceva parte della squadra organizzatrice del Giro d’Italia Under 23, partita oggi da Cesenatico e in questi giorni impegnata sulle strade romagnole.