Tragedia sulla Bastia: morto un ragazzo, gravissimo il fratello

Tragedia a Conselice dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Suo fratello, ventenne è stato trasportato in ospedale con il codice di massima gravità.

Lo schianto è avvenuto venerdì pomeriggio, intorno alle 15.30, sulla provinciale Bastia. I due fratelli erano a bordo di una Ford Focus che stava procedendo in direzione di Sant’Agata sul Santerno, quando, in prossimità di una curva, nella zona di Santa Maria in Fabriago, è avvenuto lo scontro con un camion che procedeva in direzione opposta.

Dopo lo scontro, l’auto è precipitata nel campo a lato della strada. All’arrivo del personale del 118, per il più giovane dei fratelli ormai purtroppo non c’era più nulla da fare. L’altro ragazzo, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato caricato a bordo dell’eliambulanza e trasportato al Bufalini di Cesena. A coadiuvare gli sforzi dei soccorritori anche i Vigili del Fuoco, mentre la ricostruzione delle dinamiche dell’incidente spetterà agli agenti della polizia locale della Bassa Romagna.

La Bastia è stata chiusa al traffico.