Tragedia a Lido di Savio questa notte al Residence Koko, dove un quarantenne ospite della struttura mentre stava festeggiando con amici la serata si è tuffato in piscina ed è morto. Prontamente chiamati i sanitari del 118 ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Sono in corso da parte dei Carabinieri gli accertamenti delle cause di questa disgrazia.