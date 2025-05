Assurda tragedia questa mattina a Pinarella di Cervia nei pressi del Bagno Franco n.70, una donna di cui ancora non si conosco le generalità è stata travolta e uccisa sul colpo dal trattore delle pulizie della spiaggia mentre prendeva il sole sull’arenile. L’uomo alla guida della ruspa poi sottoposto al test dell’etilometro non si accorto accorto di nulla. Momenti di panico in spiaggia tra i bagnanti per una tragedia che ha dell’assurdo.

Sul posto i Carabinieri gli uomini della Capitaneria di Porto la Polizia Locale e gli operatori del 118.