Tragedia: incendio in una palazzina a Ravenna, perde la vita un 47enne

È successo questa mattina, intorno alle 7:30 in via Aniene 47, dove in una palazzina di quattro piani si è sviluppato un incendio.

A prendere fuoco è stato l’appartamento al terzo piano e al momento il bilancio è di un deceduto. Secondo le prime ricostruzioni la vittima sarebbe un 47enne che non era residente nell’appartamento in quanto, secondo le dichiarazioni dei testimoni, quest’ultimo era disabitato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e fatto evacuare tutta la palazzina.

Alcuni residenti sono stati intossicati dal fumo e la strada, per permettere i soccorsi, è stata chiusa al traffico.