Tragico incidente nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3.30, in via Canalazzo, a San Patrizio. Una BMW di grossa cilindrata con a bordo due uomini di circa trent’anni è uscita di strada dopo aver perso il controllo, schiantandosi prima contro un palo, poi contro la recinzione di un’abitazione e infine contro un albero.

L’impatto è stato violentissimo: per il conducente, nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, non c’è stato nulla da fare. L’altro occupante dell’auto, rimasto ferito in modo grave, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Bologna; non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Conselice, supportati dal Nucleo Radiomobile di Lugo, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, insieme ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e dell’area.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio, ma non si esclude l’ipotesi dell’alta velocità come possibile concausa dello schianto.