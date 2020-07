Una turista ravennate è deceduta durante un’escursione sul Monte Coppolo a Belluno. La tragedia si è verificata nella giornata di ieri, ma il corpo della donna, 54 anni, è stato ritrovato solo oggi all’alba. Dopo essere partita per una passeggiata, la donna non aveva più dato sue notizie. Alle 12.30 le ultime foto inviate al compagno, che, non vedendola rientrare nel pomeriggio, ha lanciato l’allarme. Inutili i tentativi di contattare la 54enne al telefono. Il dispositivo, alle 21, ha anche smesso di funzionare, dopo aver verosimilmente esaurito la batteria. Si è così attivato il Soccorso alpino e speleologico del Veneto, ma le ricerche notturne non hanno permesso di ritrovare la donna.

Grazie alle indicazioni di un altro turista che aveva incontrato la ravennate lungo il cammino, è stato possibile circoscrivere l’area delle ricerche. In volo si è alzato anche l’elicottero dei soccorritori. Purtroppo il corpo senza vita della 54enne è stato trovato in fondo ad un dirupo.