Poco dopo le 15,30 di oggi alcuni bagnanti hanno ritrovato un corpo che galleggiava nel tratto di spiaggia libera nei pressi dell’ex colonia, riportato a riva hanno chiamato il personale del 118 che giunti sul posto ne hanno constato il decesso. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto e della Polizia di Stato. Dai primi accertamenti le cause del decesso sembrerebbero per annegamento. Non si conoscono per il momento le generalità dell’uomo.