L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDA&A presenterà nei prossimi giorni denuncia contro la donna che lunedi mattina si è lanciata con la sua bambina ed il cagnolino dal balcone della sua casa in via Dradi a Ravenna. La bambina ed il cagnolino sono morti sul colpo mentre la donna è stata arrestata per omicidio pluriaggravsto. Ora è in ospedale al Bufalini di Cesena con una prognosi di 40 giorni. Il fascicolo a suo carico aperto dalla Procura contempla anche l’accusa di uccisione di animale.

Gli animalisti hanno quindi deciso di presentare una denuncia per l’uccisione del cane ai sensi dell’articolo 544 del codice penale. “Non ci permettiamo di entrare nel merito di questa tragedia familiare- scrivono gli animalisti di AIDAA- ma registriamo un fatto, la morte del cane che rappresenta un reato punibile ai sensi dell’articolo 544 del codice penale poi se questa persone sarà perseguibile e in che forma sarà la magistratura a stabilirlo, a noi però – chiude il comunicato AIDAA- è parso giusto chiedere un poco di giustizia per quel cagnolino la cui morte tragica non ha alcun motivo di essere”.