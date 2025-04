Era vicino a casa sua Edoardo Poggioli il 19 enne che ieri verso le 18 ha perso la vita in via dei Cotogni schiantandosi con la sua moto contro una auto che stava uscendo dal cortile di una abitazione. Edoardo studente all’Istituto Geometri lascia una sorella piu piccola Anita la mamma Michela e il babbo Roberto che era sceso immediatamente in strada dopo l’incidente.