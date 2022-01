Tragedia a Casal Borsetti nella spiaggia di fronte al Camping Reno, nel pomeriggio di oggi verso le 14.30 è stato rinvenuto un cadavere di un uomo. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto ed i Carabinieri per le indagini. Sono, per il momento, sconosciute le cause del decesso.