Una tragedia sul lavoro si è verificata questa mattina, intorno alle 7, nel porto industriale di Ravenna, all’interno dell’area della Sapir.

Secondo le prime informazioni, un autotrasportatore sessantenne ha perso la vita dopo essere stato colpito da un camion durante le operazioni di carico e scarico dell’argilla.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorsi si sono rivelati vani.

Presenti sul luogo della tragedia anche le forze dell’ordine, con gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

L’area del porto è rimasta a lungo interdetta per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, mentre la notizia ha destato profondo cordoglio nel mondo portuale e tra i colleghi dell’autotrasportatore.