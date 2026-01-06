Dramma a Lugo, dove madre e figlio sono stati trovati ieri nel tardo pomeriggio senza vita nella loro abitazione di via Risorgimento. Le vittime sono un uomo di 61 anni e la madre 87enne, deceduti da diversi giorni.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dal forte odore proveniente dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno forzato l’ingresso, e successivamente gli agenti della Polizia di Stato.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso, probabilmente un infarto. La madre, allettata, nel tentativo di prestargli aiuto sarebbe caduta, non riuscendo poi a rialzarsi, e sarebbe deceduta a sua volta.

Non sarebbero emersi segni di violenza né elementi che facciano pensare a cause diverse da quelle naturali e accidentali. Le prime indicazioni lasciano ritenere che i decessi risalgano al periodo natalizio.

Le autorità stanno completando gli accertamenti di rito per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e la data dei decessi. La vicenda ha profondamente colpito il quartiere, dove la famiglia era conosciuta.