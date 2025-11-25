na tragedia si è consumata questa mattina a Bologna, intorno alle 9, all’incrocio tra via dell’Arcoveggio e via De Giovanni, dove Viola Mazzotti, 23 anni, originaria di Cervia, ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion mentre era in bicicletta.

La giovane stava percorrendo la pista ciclabile sulla destra della carreggiata, lungo via dell’Arcoveggio, nella stessa direzione del mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione, il camion — appartenente a una ditta impegnata nei trasporti per i cantieri del tram cittadino — procedeva dal centro verso la periferia. Giunto all’incrocio, l’autista avrebbe svoltato a destra, entrando in collisione con la bicicletta di Viola. L’impatto è stato devastante: la ragazza è finita sotto l’asse posteriore del camion e per lei non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, insieme alla polizia locale, che ora sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Tra gli elementi da chiarire ci sono la visibilità all’incrocio, il funzionamento delle segnalazioni e il rispetto delle precedenze.

La comunità di Cervia e il mondo universitario bolognese sono sotto shock. Viola Mazzotti si era laureata nel 2024 in Management e Marketing all’Università di Bologna e stava proseguendo il suo percorso formativo al Master of Science in Management, con specializzazione in Marketing Strategico, presso la Católica Lisbon School of Business and Economics, in Portogallo. Una giovane brillante, con un futuro promettente davanti a sé, spezzato in modo improvviso e ingiusto.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social e delle comunità accademiche, dove amici, colleghi e conoscenti la ricordano come una ragazza solare, determinata e appassionata dei suoi studi.

Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto, mentre cresce il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla convivenza tra mezzi pesanti e ciclisti nelle aree urbane, soprattutto in zone interessate da cantieri e modifiche alla viabilità.