Nel pieno rispetto delle normative vigenti anticovid, la maggior parte delle Camere del lavoro del territorio è pronta per celebrare il Primo Maggio. Da oggi è iniziata la tradizionale distribuzione del garofano legata alla festa dei lavoratori.

Grazie ai volontari dello Spi Cgil, si è proceduto con la distribuzione dei garofani in alcune Camere del lavoro tra cui Ravenna e Lugo. Domani si proseguirà con l’apertura straordinaria di alcune sedi e con l’allestimento di un banchetto in corso Matteotti a Faenza. Si ricorda inoltre che i tre segretari generali territoriali di Cgil, Cisl e Uil si ritroveranno, oggi alle ore 11, al centro vaccinale del Pala de Andrè di Ravenna, per le celebrazioni del Primo Maggio, alle quali parteciperanno anche il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, e Raffaella Angelini, dirigente del Dipartimento di Igiene pubblica dell’Ausl Romagna.

Sulle piattaforme social della Cgil si potrà seguire la diretta Facebook dal Pala de Andrè, dalle ore 11, e nell’arco della giornata verranno pubblicati dei video di artisti locali che hanno accettato la proposta della Cgil, nata per dare visibilità al mondo della cultura e dello spettacolo.