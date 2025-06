“Lo sputafuoco acciaio fondente è lamierino”: è il suggestivo haiku ideato dalla pluriclasse II e IV della Scuola Primaria Giacomo Leopardi di Marzeno, nel comune di Brisighella (RA), vincitore dell’edizione 2025 del progetto Ambarabà Ricicloclò®, il concorso di educazione ambientale promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, parte del sistema CONAI.

Il progetto – patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con la rivista Andersen – ha proposto quest’anno ai bambini delle scuole primarie un esercizio di scrittura poetica ispirato all’ambiente. Al centro, la creazione di haiku originali che raccontassero, con creatività e sensibilità, il ciclo di vita virtuoso degli imballaggi in acciaio e il loro riciclo. Un’occasione per stimolare la fantasia dei più piccoli e, al tempo stesso, far maturare una maggiore consapevolezza sulle buone pratiche ambientali. I componimenti vincitori sono stati illustrati da Enrico Macchiavello e saranno raccolti in un volume dedicato.

“Ambarabà Ricicloclò® è un progetto a cui siamo profondamente legati, perché ci consente di trasmettere ai più giovani l’importanza del riciclo in modo creativo, divertente e coinvolgente” – commenta Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di RICREA. “Attraverso il gioco, la scrittura e il lavoro di squadra, i bambini scoprono che oggetti di uso quotidiano come scatolette, bombolette, barattoli, latte, fusti e tappi corona, se conferiti correttamente, possono essere riciclati al 100% e all’infinito, mantenendo inalterate le loro proprietà. Sono piccoli gesti, ma capaci di generare un impatto concreto sul nostro presente e soprattutto sul futuro. Educare le nuove generazioni alla sostenibilità significa prepararli a diventare cittadini consapevoli e protagonisti dell’economia circolare. La partecipazione entusiasta anche in questa edizione ci conferma che stiamo percorrendo la strada giusta e ci incoraggia a continuare a investire in progetti di educazione ambientale, che hanno già coinvolto 600 mila studenti in tutta Italia.”

Tutte le scuole premiate riceveranno gift card per l’acquisto di materiale didattico, a supporto del loro impegno educativo.