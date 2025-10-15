I Cerviaman parteciperanno come volontari giovedì 16 ottobre alla XII sagra del Passatello organizzata dalla ProLoco di Savio da sabato 11 a domenica 19 ottobre 2025 a Savio di Cervia in via Tamigi 11.

Si rinnova una felice e proficua collaborazione tra Cerviaman e Pro Loco di Savio iniziata da qualche anno con le raccolte fondi in occasione della Sagra dello Strozzaprete durante il periodo estivo. La serata sarà occasione per ribadire con forza l’importanza dei valori della comunità e dell’aggregazione su cui sia Cerviaman sia la Pro Loco di Savio si fondano, il tutto condito da una generosa tradizionale culinaria.