Con l’arrivo di settembre, il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio si apre a nuove esperienze che intrecciano conoscenza, tradizione e benessere. In questo luogo unico, dove oltre quattrocento specie di piante officinali, aromatiche e spontanee convivono in armonia, ogni visita diventa un viaggio attraverso la storia e la cultura delle erbe. Un patrimonio botanico che non è soltanto da osservare, ma da vivere e sperimentare, grazie ad attività che invitano a riscoprire il legame tra uomo e natura, in un contesto di rara bellezza paesaggistica.

Domenica 7 e 21 settembre alle ore 10, l’appuntamento con “Infusi aromatici” offrirà l’occasione di immergersi in un percorso guidato tra le varietà di piante che da secoli accompagnano l’uomo con le loro virtù. La visita condurrà i partecipanti alla conoscenza delle piante officinali, delle loro proprietà curative e dei benefici che possono apportare al corpo e alla mente. Durante il percorso si esplorerà il loro impiego nella preparazione di infusi e tisane, capaci di favorire relax, digestione e vitalità.

L’esperienza si concluderà con un laboratorio pratico, in cui i partecipanti potranno preparare e degustare tisane e infusi utilizzando erbe e fiori freschi del giardino. Un viaggio sensoriale che unisce il profumo e il sapore delle piante alla consapevolezza di pratiche antiche, ancora oggi attuali.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Giardino delle Erbe: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/giardino-delle-erbe/?re-product-id=275392

Per maggiori informazioni:

335 1209933 – giardinodelleerbe@atlantide.net

www.amaparco.it/giardinodelleerbe