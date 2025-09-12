Dopo la pausa estiva, la Scuola di Musica “Giuseppe Sarti” e la Scuola di Disegno “Tommaso Minardi” riaprono le iscrizioni, inaugurando un nuovo anno accademico all’insegna dell’inclusione, della creatività e della condivisione.

Alla Sarti trovano conferma i corsi collettivi, da sempre tra i più seguiti: il Giro Strumenti e i Primi Passi in musica accompagnano i più piccoli alla scoperta dei suoni, mentre il Coro di Voci Bianche li avvicina al canto in modo naturale e spontaneo. Accanto a queste esperienze, la Musica d’insieme coinvolge ragazzi e adulti che, pur avendo intrapreso percorsi professionali diversi, desiderano continuare a suonare e a condividere la passione musicale con coetanei e nuove generazioni. Oltre ai corsi preparatori e principali per giovani strumentisti e cantanti, che affrontano lo studio dello strumento e della teoria musicale in maniera completa e coinvolgente, la scuola propone da quest’anno nuovi percorsi per la primissima infanzia: Musica in Culla (12-22 mesi) e l’ampliamento del già consolidato Music Lullaby (22-36 mesi). Prosegue inoltre la diffusione del metodo Children’s Music Laboratory, dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni.

Parallelamente all’impegno verso la prima infanzia, prende forma un nuovo percorso per la terza età, con Musica e Benessere over 65, dove canto, ritmo e movimento diventano strumenti per stimolare memoria, concentrazione e socialità. Confermati, inoltre, i percorsi per amatori adulti, che sempre più numerosi trovano nella musica un’occasione di crescita personale e di condivisione intergenerazionale.

Anche la Scuola di Disegno Minardi amplia la propria offerta. In attesa della partenza, a gennaio, di laboratori e master specifici per bambini, ragazzi e adulti, la scuola propone un nuovo corso per i più piccoli dai 3 ai 5 anni, accompagnati dal genitore: un’esperienza artistica familiare e condivisa, un’immersione sensoriale a 360° nel mondo dei colori. Non mancano nemmeno quest’anno i corsi di disegno e creatività per bambini dai 6 agli 11 anni, i percorsi di Disegno, Fumetto e Illustrazione per ragazzi dai 12 ai 19 anni e i corsi di Disegno, Pittura e Scultura per ragazzi e adulti.

Sempre più numerose saranno le occasioni di collaborazione tra le due scuole, con eventi dedicati alla promozione e alla diffusione della pratica artistica per tutte le età.

Gli Open Day della Scuola Sarti sono già in corso, mentre a breve saranno comunicate le date per quelli della Minardi.

Tutte le info sugli open day, i corsi e le iscrizioni sono consultabili sul sito ufficiale: www.scuolasarti.it.