La musica dal vivo torna protagonista con la nuova stagione del circolo arci Mama’s Club di Ravenna, che comincia il 17 ottobre. Due le proposte: i venerdì sera e il sabato. Il venerdì vede insieme musica, teatro e incontri letterari a cura di Valeria Nonni. Ma la novità più importante sono le serate del sabato curate da Gianni Arfelli, Marco Pierfederici e Marco Zanotti, che alterneranno jazz, world music e sperimentazione