L’Assemblea degli azionisti del Gruppo Tozzi Green, uno dei principali gruppi italiani nel settore delle energie rinnovabili e fra i principali player mondiali nell’elettrificazione rurale, ha approvato il bilancio consolidato 2021.

Il Gruppo chiude l’esercizio con ricavi consolidati pari a 73,8 milioni di euro, in diminuzione rispetto agli 88,3 milioni di euro del 2020. Il decremento dei ricavi, ampiamente previsto dai piani del Gruppo, è riconducibile ai minori ricavi derivanti dall’attività di elettrificazione rurale in Perù. Infatti, per effetto del principio contabile IFRIC 12 da applicarsi all’iniziativa, la fase iniziale del progetto, durante il periodo di fornitura ed installazione (concretizzatasi principalmente negli anni 2018 e 2019), registra una maggior contabilizzazione di ricavi rispetto alla fase di sola manutenzione e gestione che continuerà per i prossimi 12 anni. Il flusso di cassa, così come previsto dal bando di gara, rimarrà tuttavia costante per l’intero quindicennio.

L’EBITDA è stato pari a 38,5 milioni di euro (uguale al 52% del fatturato consolidato – nuovo record storico per il gruppo). L’utile netto è stato pari a 9,3 milioni di euro rispetto ai 4,5 milioni di euro del 2020.

Il fatturato estero è stato pari al 43% del totale così suddiviso: Italia 41,7 mln (57%), Sud America 19,5 mln (26%) e Africa 12,5 mln (17%).

La produzione di energia da fonti rinnovabili ha contribuito per il 60% del fatturato, l’elettrificazione rurale ha contribuito per il 26% ed i servizi corporate (che comprendono le attività di Operation & Maintenance e di Asset Management per impianti di proprietà o di terzi e il ramo agricolo) per il 14%.

Il Gruppo nel 2021 ha avviato diversi progetti greenfield e realizzato acquisizioni di nuovi impianti per un totale di 67,4 MW che, nel 2022, faranno crescere la potenza complessiva del Gruppo da 118,56 MW (nel 2021) a 186 MW (+57%) e 222.000 kit fotovoltaici installati.

TOZZI GREEN APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 2021