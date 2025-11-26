Anche quest’anno, a Natale, il gruppo gospel Voices of Joy, diretto da Daniela Peroni, è pronto per esaltare i valori che dovrebbero accompagnare le festività con14 concerti in regione.

ll Winter Tour del coro gospel Voices of Joy propone un ricco repertorio di brani tradizionali di Natale, ma anche di tanti brani tratti dalle hit pop legate alla ricorrenza.

Diversi concerti saranno accompagnati dal vivo dalla band storica, altri saranno su basi realizzate sempre dalla band stessa.

Il calendario degli eventi:

Sabato 29 Novembre – ore 16.30 – Natale delle Meraviglie – Piazza delle Libertà – San Marino

Sabato 6 Dicembre – ore 17.00 – Accensione Albero Natale – Piazzetta Dante – Russi (RA)

Domenica 7 Dicembre – ore 18.45 – Chiesa S. M. Assunta – Cisterna di Latina (LT)

Lunedì 8 Dicembre – ore 20.30 – Circolo Arci Casablanca Villanova di Bagnacavallo (RA)

Domenica 14 Dicembre – ore 17.00 – Parco Pertini – Riolo Terme (RA)

Venerdì 19 Dicembre – ore 21.00 – Chiesa di San Francesco – Mondavio (PU)

Sabato 20 Dicembre – ore 15.30 . Chiesa di San Marco – Faenza (RA)

Sabato 20 Dicembre – ore 16.30 – Ponte dei Trepponti – Comacchio (FE)

Domenica 21 Dicembre – ore 15.00 – Chiesa di S. Bartolomeo – S. Zaccaria ( RA)

Lunedì 22 Dicembre – ore 21.00 – Chiesa di S. Francesco – Faenza (RA), serata in collaborazione con il Rotary Club, a sostegno del progetto “Ogni giorno conta”, un punto nascita a Kananga (Rep. Dem. Congo), per garantire assistenza sanitaria a madri e bambini – Ingresso €15,00 – Prenotazioni scrivendo alla mail : concertorotary@gmail.com

Venerdì 26 Dicembre – ore 20.30 – Chiesa di S. Maria Assunta – Bizzuno (RA)

Giovedì 1 Gennaio – ore 20.30 Chiesa dell’Osservanza – S. Maria degli Angeli Brisighella (RA)

Sabato 3 Gennaio – ore 15.00 Piazza S. Francesco – Ravenna

Domenica 4 Gennaio – ore 16.00 Sala Teatro Polivalente – Borgo Tossignano (BO)

“Ancora dopo 25 anni di storia del nostro coro, come ogni anno non vediamo l’ora che ricominci quel periodo in cui poter regalare due ore di vero significato del Natale a tutti coloro che ci conoscono o che ci ascoltano per la prima volta” commenta Daniela Peroni “i nostri 70 coristi si sono preparati con impegno e sono pronti a trasmettere le emozioni che fanno sentire tutto il pubblico parte di una grande festa”