Sabato 15 novembre, alle ore 15:00, la Pro Loco Faenza propone un percorso affascinante tra le Botteghe storiche faentine, preziose testimonianze di antichi mestieri e tradizioni. Un’occasione per esplorare la città da una prospettiva inedita. Il ritrovo è presso la sede della Pro Loco, in Voltone Molinella. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Le visite sono condotte da guide turistiche abilitate.

Informazioni e prenotazioni: 0546.25231; e-mail: info@prolocofaenza.it

Pro Loco Faenza (Voltone Molinella 2 a Faenza). Orari di apertura:dal martedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Il lunedì, la domenica e il giovedì pomeriggio: chiusa

Costi visite guidate: 5 euro a persona; 3 euro per i soci