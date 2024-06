Domani 30 giugno, in occasione della seconda tappa del Grand Départ da Cesenatico a Bologna, il treno Rock di Trenitalia Tper dedicato al Tour de France effettuerà i seguenti servizi:

Regionale 94499 Bologna 9.05 – Ravenna –Rimini (11.17)

Regionale 94492 Rimini 11.43 – Ravenna – Bologna (13.55)

Compatibilmente con l’orario effettivo di passaggio dei corridori, sarà possibile riprendere la corsa simultanea del treno e dei ciclisti nella tratta Cesenatico – Cervia. Due i punti del possibile affiancamento, indicativamente fra le 12.10 e le 12.30 entrambi a Cesenatico, uno in via Cecchini e uno (consigliato) in via Mazzini all’altezza del civico 146.