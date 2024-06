Come noto, domenica 30 giugno, il Tour de France attraverserà il territorio della provincia di Ravenna nell’ambito della seconda tappa, la Cesenatico – Bologna.

Ad integrazione di quanto già comunicato è stata disposta un’ulteriore sospensione temporanea della circolazione stradale, fatte salve le dovute eccezioni, lungo i tratti delle strade provinciali n. 65 Toranello e n. 23 Monticino Limisano, percorsi dei ciclisti, nei comuni di Riolo Terme e di Brisighella, in anticipo rispetto a quanto già disposto, al fine di rafforzare i presidi di sicurezza, consentire le operazioni di allestimento e garantire gli ulteriori interventi a garanzia della sicurezza.

Per questo è stata emessa in data 27 giugno una specifica ordinanza provinciale per l’interruzione temporanea della pubblica circolazione, valida il giorno 30/06/2024, lungo tutta la S.P. n. 65 Toranello dalle ore 00.00 fino a cessate esigenze e lungo tutta la S.P. n. 23 Monticino e Limisano dalle ore 06.00 fino a cessate esigenze (Comuni di Riolo Terme e di Brisighella).

Da tale divieto sono esclusi:

– i mezzi di soccorso e di pronto intervento in servizio di emergenza, i mezzi delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, del 118, ambulanze della Cri o di altre associazioni, i mezzi di servizio per la pulizia o la manutenzione stradale, i mezzi dell’organizzazione o i mezzi che riforniscono i punti di ristoro;

– i soggetti autorizzati dall’organizzazione della corsa ciclistica e/o dalle Forze dell’Ordine per effettive situazioni di necessità ed urgenza ed i residenti nei soli tratti interdetti;

– i pedoni ed i ciclisti solo fino a tre ore prima del passaggio della carovana di gara;

Il personale delle Forze dell’Ordine presidierà gli accessi a tali tratti stradali.