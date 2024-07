Toscana ed Emilia-Romagna pronte a candidarsi insieme per le Olimpiadi del 2036

Emilia-Romagna e Toscana pronte a rilanciare il progetto di candidatura per le olimpiadi. Almeno così sembra, stando alle parole degli amministratori regionali. Per primo è stato l’assessore al turismo emiliano-romagnolo Andrea Corsini a rilanciare l’idea, ad inizio mese, dopo il passaggio del Tour de France. Ma a molti è sembrata una battuta da campagna elettorale. Oggi invece è il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a dichiarare di voler rispolverare il progetto in vista delle Olimpiadi del 2036. Anche Giani fa leva sul successo dell’organizzazione della massima competizione di ciclismo, partita quest’anno proprio dalle strade di Toscana ed Emilia-Romagna. Tutto ovviamente dipenderà però dalla nuova giunta regionale che si insedierà a Bologna dopo il voto del 17-18 novembre.