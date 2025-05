Torricelli. Ieri e oggi. Convegno per scoprire l’eredità del matematico e del fisico faentino. Un doppio appuntamento, mercoledì a Faenza, al liceo Torricelli-Ballardini, e giovedì a Bologna, nel Dipartimento di Fisica dell’Università, curato dalla Società Torricelliana di Scienze e lettere, dalla Palestra della Scienza e dal dipartimento dell’Alma Mater, con il patrocinio dell’Associazione Ex Allievi Liceo Torricelli e del Comune manfredo. Entrambi gli appuntamenti sono incentrati sulla presentazione del libro ‘Homage to Evangelista Torricelli’s Opera Geometrica 1644-2021’, curato dai professori Raffaele Pisano e Paolo Busotti, e sugli aspetti scientifici delle ricerche di Torricelli.