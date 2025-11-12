Torre civica: dal monitoraggio periodico non emergono criticità, ma sarà avviato un progetto di consolidamento

La torre civica di Ravenna, in via Paolo Costa, non è fonte di preoccupazione per l’amministrazione comunale. Costantemente monitorata dal gennaio 2010, la torre, risalente al XII secolo, è visibilmente inclinata. Nel 2000 venne abbassata di 10 metri, per evitare possibili crolli. Ai suoi piedi la Sala D’Attorre ospita continuamente incontri culturali e assemblee alle quali partecipano moltissime persone. Viste le vicende legate alle torri bolognesi, la torre è stata al centro ultimamente della preoccupazione di diversi cittadini, al punto tale che Viva Ravenna ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale per conoscere lo stato del monumento.