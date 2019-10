Il bel weekend della Toro Rosso in Messico si chiude con un po’ di amaro in bocca per quanto accaduto a Daniil Kvyat. Il pilota russo, infatti, giunto al traguardo in zona punti, è stato estromesso, con una penalità di 10 secondi, per un incidente avvenuto poco prima della bandiera a scacchi con Nico Hulkenberg. Il tedesco è stato tamponato dal russo nell’approcciare una curva ed è finito contro le barriere.

Il fine settimana era iniziato egregiamente il sabato, con entrambe le vetture qualificate per la Q3, in nona e decima posizione, concretizzando così la grande velocità delle monoposto. Domenica, in pista, piloti e vetture hanno tenuto un comportamento a due facce. Dopo il via e i primi giri a battagliare con gli avversari, sia Gasly sia Kvyat hanno perso posizioni, risucchiati dal gruppo inseguitore.

È quindi iniziata la rimonta, che ha portato entrambi i piloti a punti. Alla fine la decisione della commissione corsa ha estromesso Kvyatt dalla zona punti

“È stata una gara deludente, perché non siamo riusciti a concretizzare la velocità che avevamo in un risultato migliore” ammette il Team Principal Franz Tost “I piloti della Toro Rosso, dopo aver mostrato un buon ritmo per l’intero weekend, hanno vissuto una gara frustrante, complicata dall’aver dovuto iniziare la gara con le gomme morbide usate in qualifica. Almeno, quei due punti conquistati da Gasly saranno utili per la lotta al quinto posto nel campionato costruttori. Adesso mancano solo tre gare alla fine e vogliamo sfruttare al massimo ogni opportunità, iniziando già da Austin, tra qualche giorno”.