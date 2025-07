Domenica 13 luglio, al Bagno Corallo N.70 di Marina di Ravenna, si è tenuto il torneo amatoriale di beach tennis “#IOPOSSO 2025”: una giornata di sport, solidarietà e partecipazione collettiva a sostegno di Linea Rosa, centro antiviolenza attivo sui territori di Ravenna, Cervia e Russi.

Il torneo giallo misto ha coinvolto decine di partecipanti appassionati e appassionate, in un clima di festa che ha saputo coniugare gioco e consapevolezza. Il ricavato delle iscrizioni è stato devoluto interamente a Linea Rosa, per sostenere le attività quotidiane di accoglienza, ascolto e protezione delle donne vittime di violenza.

La violenza di genere non è un fatto isolato, ma un problema strutturale che si nutre di stereotipi, squilibri e silenzi. In questo contesto, i centri antiviolenza come Linea Rosa rappresentano un presidio fondamentale di ascolto, protezione e rinascita. “Quando una donna dice di avere paura, noi dobbiamo ascoltarla. Non giudicarla. Non sminuirla. Non correggerla. Solo ascoltarla”, ha sottolineato Rebecca Di Biase, organizzatrice del torneo.

“Un grazie sincero – ha dichiarato Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa – agli organizzatori e a tutte le realtà che hanno reso possibile questa iniziativa. Perché solo con il contributo di ognuno e ognuna possiamo continuare a dire, con forza: #IOPOSSO.”

Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto con generosità e partecipazione: Now Gym, Fresco, Bagno Corallo, Daikin, Caffè Reginè, R&D Moto, Pizzeria Futura, Imp 2004, Lineablu Skoda, Lucchi Assicurazioni, One Company, Ortomercato Qualità, Figo, Deka Sport and Passion, Gala Cosmetici, Euro Company, My Soul Food, Ink Klub e Furfanti.

“Giornate come queste ci ricordano quanto sia importante restare uniti, anche fuori dal campo. Perché il cambiamento si costruisce insieme, un passo alla volta, con ogni gesto concreto di vicinanza e responsabilità”, ha concluso Bagnara.

Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale di Ravenna, che ha patrocinato l’iniziativa e continua a sostenere il lavoro del centro antiviolenza. In rappresentanza del Comune, l’assessora alle Politiche e Cultura di Genere Francesca Impellizzeri ha partecipato alle premiazioni finali, portando il saluto e il sostegno dell’intera amministrazione.