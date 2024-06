Iniziate le gare delle bandiere a Faenza. Domenica 2 giugno sono scesi sul campo di gara di Piazza del Popolo, prima, e del PalaBubani, poi, causa pioggia, i Giovanissimi. Le sfide, come da tradizione, precedono la Giostra della Bigorda d’Oro in programma sabato 8 giugno prossimo.

Le gare pomeridiane, riservate agli Alfieri Bandieranti e Musici under 15 e divise in tre fasce d’età: 8-10 anni (esordienti), 11-13 (giovanili) e 14-15 (U15), sono state sospese poco prima delle 18.00 a causa del maltempo e sono riprese alle 20.30 al PalaBubani seguite dalle premiazioni e poi dalle Gare U21 nelle specialità Singolo e Coppia. Posticipato invece il Giuramento dei Cavalieri della Bigorda d’Oro, previsto da calendario in Piazza in apertura delle gare serali, che si svolgerà direttamente al campo della Giostra l’8 giugno.

Tutti i nomi dei vincitori delle gare pomeridiane

Nella categoria esordienti si aggiudica la vittoria del Singolo Alessandro Daino del Rione Verde (21,01) seguito dal Rione Giallo (16,29) e la Coppia va sempre al Rione Verde con Alessandro Daino e William Rontini (17,82).

Nella categoria giovanili si aggiudica la vittoria del Singolo Pietro Villa del Rione Rosso (26,83) seguito da Borgo Durbecco (Jolly – 22,13), Rione Verde (21,42), Borgo Durbecco (20,74), Rione Giallo (19,34). La Coppia va a Marco Sangiorgi e Riccardo Sangiorgi del Rione Rosso (27,59) seguiti da Rione Giallo (23,52), Borgo Durbeco (22,87), Rione Verde (21,16). La Piccola Squadra vede invece vincitore il Rione Giallo con Christian Bandini, Marco Bombardini, Agostino Bubani, Agata Gaddoni (11,68).

Nella categoria U15 si aggiudica la vittoria del Singolo Alessandro Ione del Rione Verde (27,88), seguito da Rione Giallo (22,93), Rione Giallo (Jolly – 22,65), Borgo Durbecco (21,67), Rione Nero (17,09). La Coppia va a Tommaso Conti e Claudio Fabbri del Rione Verde (26,98), seguiti da Rione Giallo (23,28), Borgo Durbecco (22,46), Rione Rosso (20,71) e Rione Nero (15,40). Anche la Squadra va al Rione Verde con Tommaso Conti, Claudio Fabbri, Alessandro Tini, Emma Ferrini, Emma Fiorentini, Noemi Francesconi (21,58), seguiti da Rione Rosso (12,07) e Borgo Durbecco (7,64).

Il Rione Nero si aggiudica il premio per i Musici con Vera Zaccherini, Selene Alpi, Matteo Baccarini, Tommaso Bertozzi, Gaia Borghesi, Luca Borghesi, Mattia Gentilini, Alissa Ferri, Riccardo Lamarina, Francesco Margotti, Andrea Pozzi, Michelle Ravaioli, Marisol Sain, Edoardo Tagliaferri (5,18), seguiti da Borgo Durbecco (5,14), Rione Verde (5,06), Rione Rosso (2,86) e Rione Giallo (1,56).

Il Rione Giallo trionfa nelle gare serali insieme al Rione Verde

Nel torneo serale U21 al PalaBubani, il Singolo è vinto da Marco Bertoni del Rione Verde (24,90) seguito da Rione Giallo (21,37), Rione Rosso (21,16), Borgo Durbecco (17,34), Rione Nero (14,10).

Il Rione Giallo si aggiudica invece sia la Coppia con Kevin Liverani e Federico Locatelli (21,16) che il miglior Tamburino con Enrico Pederzoli (71,6). Nella Coppia, secondo posto per il Rione Rosso (20,55), seguito da Rione Verde (19,83), Borgo Durbecco (18,05), Rione Nero (14,79). Nel Tamburino, secondo posto per Borgo Durbecco (69,7) seguito da Rione Rosso (67,1), Rione Nero (62,5), Rione Verde (59,1).