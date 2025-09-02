Il Centro Sociale Laderchi di Faenza invita i propri soci alla tradizionale gara di burraco a premio, che si terrà martedì 9 settembre 2025 alle ore 15 nella sede del centro, in corso Garibaldi 2. L’iniziativa, riservata ai tesserati ANCeSCAO, rappresenta un momento di incontro e socialità, oltre che di sana competizione, in uno spirito di gioco condiviso e di comunità.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Carmen al numero 349 5478812.
“Il Centro Sociale Laderchi conferma così la propria vocazione a promuovere attività ricreative, culturali e di socializzazione a beneficio della cittadinanza, rafforzando i legami e la partecipazione attiva alla vita associativa”.