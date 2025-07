Torna per l’estate 2025 l’iniziativa Passeggiate con Gusto – Visite insolite alla scoperta di Ravenna promossa da Cristiana Zama, guida turistica abilitata, in collaborazione quest’anno con Chalet Garden Bistrot, Km Mi0 e Passo Carraio.

Creata in tempo di pandemia per offrire una brezza di cultura e fare conoscere meglio ai ravennati la propria città, nel tempo ha ampliato il suo pubblico di visitatori e quest’anno è giunta alla sesta edizione con nuovi percorsi che prevedono un itinerario dedicato alle piazze, uno alle porte e uno alle torri alla scoperta di storie meno note, dettagli inusuali e curiosità.

Sei gli appuntamenti previsti che si terranno a partire da mercoledì 16 luglio con tre itinerari diversi di un’ora e mezza, con partenza alle ore 19.00, che si concludono alle ore 20.30 con un apericena nei dehors dei diversi locali.

Di seguito il programma.

Calendario

mercoledì 16 luglio Di piazza in piazza

giovedì 24 luglio Di porta in porta

mercoledì 30 luglio Di torre in torre

mercoledì 6 agosto Di porta in porta

mercoledì 13 agosto Di piazza in piazza

mercoledì 20 agosto Di torre in torre

Itinerari

Di piazza in piazza

Percorso: ritrovo a piazza San Francesco. L’itinerario attraversa piazza dei Caduti, piazza Arcivescovado, piazza Duomo, piazza Kennedy, piazza XX Settembre, piazza del Popolo, piazza Garibaldi e piazza Unità d’Italia.

Locale: Km Mi0

Di porta in porta

Percorso: ritrovo al Giardino del Labirinto in via Port’Aurea. L’itinerario segue la linea delle antiche mura fiancheggiando alcune delle antiche porte della città, esistenti e non: Porta Gaza, Porta San Mama, Porta Sisi, Porta Nuova, Porta San Lorenzo.

Locale: Chalet Garden Bistrot

Di torre in torre

Percorso: ritrovo al Museo Arcivescovile. L’itinerario si snoda tra le “vette” della città: Torre Salustra, campanile del Duomo, Torre del Palazzo delle Corporazioni, campanile della Basilica di San Francesco, Torre dell’Orologio, campanile dell’ex chiesa di San Michele in Africisco, Torre del Comune, Torre Ruggini.

Locale: Passo Carraio

Le visite saranno effettuate con l’ausilio di radioguide per una migliore fruizione (oltre le 10 persone).

Il costo di 24 Euro a persona include la visita, il noleggio delle radioguide e l’apericena.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata anticipatamente tramite la piattaforma eventbrite.it, dove è possibile trovare la scheda di ogni appuntamento effettuando la ricerca geolocalizzata per Ravenna, sul portale di Ravenna Incoming visitravenna.it oppure contattando direttamente la guida.

Per informazioni contattare Cristiana Zama – cell. 338.8246038 – email: info@ravennaguide.it – www.ravennaguide.it – https://www.facebook.com/GuideInRavenna/