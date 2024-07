Torna per l’estate 2024 l’iniziativa Passeggiate con Gusto – Visite insolite alla scoperta di Ravenna promossa da Cristiana Zama, guida turistica abilitata, in collaborazione quest’anno con Alpine Enogastronomia, Chalet Garden Bistrot e Cicchetteria Elisa.

Creata in tempo di pandemia per offrire una brezza di cultura e fare conoscere meglio ai ravennati la propria città, nel tempo ha ampliato il suo pubblico di visitatori e quest’anno è giunta alla quinta edizione con nuovi percorsi che prevedono un itinerario lungo il corso dell’antico fiume Padenna, ma anche un itinerario in bicicletta per approfondire la presenza di Teodorico a Ravenna, in preparazione dell’anniversario dei 1.500 anni dalla morte che avverrà nel 2026, e uno fuori porta dedicato al borgo salinaro di Cervia per conoscere la storia di questa antica città nata per sfruttare l’oro bianco grande risorsa di questo territorio, godendo anche dell’apertura speciale serale della cattedrale.

Sei gli appuntamenti previsti che si terranno a partire da mercoledì 17 luglio con tre itinerari diversi di un’ora e mezza, con partenza alle ore 19.00, che si concludono alle 20.30 con un apericena nei dehors dei diversi locali.

Questo il programma:

Calendario

mercoledì 17 luglio 1. Aspettando Teodorico

mercoledì 24 luglio 2. Lungo il Padenna

martedì 30 luglio 3. Cervia

martedì 6 agosto 1. Aspettando Teodorico

martedì 13 agosto 3. Cervia

martedì 20 agosto 2. Lungo il Padenna

Itinerari

Aspettando Teodorico

Percorso: ritrovo in bicicletta al parcheggio del Mausoleo di Teodorico, Rocca Brancaleone, ex Chiesa di Santo Stefano degli Ulivi, Battistero degli Ariani e Basilica dello Spirito Santo, Palazzo del Comune, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, cosiddetto Palazzo di Teodorico.

Itinerario in bicicletta. Su richiesta informazioni per eventuale noleggio.

Locale: Chalet Garden Bistrot

Lungo il Padenna

Percorso: ritrovo a Porta Sisi, sguardo sul borgo San Rocco, via Mazzini (la via dei Poeti) con i suoi palazzi e la Basilica di Sant’Agata, piazza dei Caduti e gli edifici di epoca fascista, via Corrado Ricci, via Cairoli con gli edifici veneziani, piazza del Popolo, via IV Novembre, piazza A. Costa, via Cavour.

Locale: Alpine Enogastronomia

Cervia

Percorso: ritrovo davanti alla fontana del Tappeto Sospeso. Passeggiata lungo il canale e il perimetro del borgo dei salinari. Visita alla cattedrale, aperta per l’occasione, e dimostrazione della stampa delle tele stampate romagnole presso C’era una Volta.

Locale: Elisa cicchetteria

Le visite saranno effettuate con l’ausilio di radioguide per una migliore fruizione e, all’occorrenza, per il mantenimento del distanziamento sociale.

Il costo di 22 Euro a persona include la visita, il noleggio delle radioguide e l’apericena.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata anticipatamente tramite la piattaforma eventbrite.it, dove è possibile trovare la scheda di ogni appuntamento effettuando la ricerca geolocalizzata per Ravenna, sul portale di Ravenna Incoming visitravenna.it oppure contattando direttamente la guida.

Per informazioni contattare Cristiana Zama – cell. 338.8246038 – email: czama@libero.it https://www.facebook.com/GuideInRavenna/