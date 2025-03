Tornano “I sabati a Scattisparsi”: otto incontri culturali tra filososia, teatro, sport, e cucina

Tornano “I sabati a Scattisparsi”. La rassegna culturale curata da Ivano Mazzani in otto incontri parte sabato 5 aprile alle 18 con una conversazione filosofica su corpo e tecnica, poi continua spaziando tra teatro, sport, cinema, cucina e non solo. L’obiettivo è quello di creare una comunità attraverso la cultura. Tutti gli incontri si terranno sotto i portici della Libreria Scattisparsi, in via Sant’Agata

Il programma

Sabato 5 aprile ore 18: “Conversazione su corpo, tecnica e automatismo” con Igor Pelgreffi, docente Università di Verona e Scuole Superiori di Bologna e Gabriele Scardovi, coordinatore Gruppo di Filosofia di Ravenna, già ricercatore del Dipartimento di Filosofia Unibo.

Sabato 12 aprile ore 18: “NepHes” il Cimitero è un Teatro. Dialoghi attorno a una performance sulla perdita e il lutto con Alessandro Renda, attore Teatro Albe e regista, e Tahar Lamri, scrittore e drammaturgo.

Sabato 19 aprile ore 18: “L’Utilità dell’Inutile. Ascesa e Caduta delle Torri Hamon”, con Alberto Giorgio Cassani, docente di Architettura e Urbanistica all’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, e Walter Costa, artista, editor indipendente, fondatore studio Tiratura.

Sabato 26 aprile ore 18: “Faust-Paracelso, Georg Wilhelm Pabst fra arte e potere, tecnica e barbarie”. La storia di questo destino tedesco, con Paolo Cavassini, ricercatore e divulgatore storico.

Sabato 3 maggio ore 18: “Tradizione e innovazione a Tavola…” con Angela Schiavina, presidente Associazione Insegnanti Cucina Italiana e Franco Chiarini, Accademia Italiana Della Cucina. Promotore del “Piatto Sospeso” a Ravenna.

Sabato 10 maggio ore 18: “Forsennarsi o del Perché correre centinaia di chilometri senza alcun motivo”, condotto dal giornalista e scrittore Alberto Rosa di Runner‘s World, con Alberto Marchesani, runner di maratone “Sfinenti”, e Piero Brandolini, corridore ravennate.

Sabato 17 maggio ore 18: “Un uccellino mi ha detto… Arte e Intelligenza Artificiale: super potere o droga di massa?” Con Dusciana Bravura, artista-mosaicista, e Iacopo Gardelli, giornalista e scrittore.

Sabato 24 maggio ore 18: “Narrare per Immagini”, con Giovanni Gardini, direttore Museo Diocesano di Faenza e del Museo D’Arte Lercaro di Bologna, e Diego Galizzi, curatore, direttore Imola Musei.