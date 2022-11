Torna la vendita di panettoni da parte dell’associazione Fiori d’acciaio, la realtà faentina nata per offrire supporto e assistenza alle donne con diagnosi d tumore al seno. L’associazione da tempo è anche impegnata in iniziative per raccogliere fondi a favore di progetti rivolti a migliorare la prevenzione. Come per gli ultimi anni quindi, in occasione del periodo natalizio, Fiori d’acciaio aprirà un temporary shop nel centro storico di Faenza per vendere i propri panettoni per finanziare i progetti dell’associazione. Quest’anno il punto vendita dei “panettoni in rosa” sarà in Corso Saffi 43. Il negozio sarà aperto dall’1 al 24 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19